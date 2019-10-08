شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عمومية القوى لمدة أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت «لجنة الانتخابات» المشكلة من قبل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد ألعاب القوى عن تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد، والتي كان من المقرر لها أن تكون، يوم أمس الاثنين؛ من أن أجل اعتماد تزكية اللواء أحمد الصايغ رئيساً للاتحاد، وحسم المقعد النسائي والذي تتنافس عليه المرشحتان سارة فريدوني من نادي شباب الأهلي، وأروى أحمد من نادي الجزيرة الحمراء.
ولم تذكر اللجنة الأسباب التي أدت إلى تأجيل موعد العمومية إلى مدة 7 أيام أخرى؛ حيث أكدت أنها ستعقد، يوم الاثنين المقبل، في نفس الموعد الخامسة مساء بفندق جراند حياة دبي.
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