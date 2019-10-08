«الأبيض» يرفع وتيرة الإعداد لمواجهة إندونيسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

يضع المدير الفني الهولندي فان مارفيك لمنتخبنا الوطني اللمسات الأخيرة على التشكيل الذي سيدفع به في مباراة إندونيسيا بعد غد الخميس في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويتطلع المدير الفني من خلال المباراة أمام نظيره الإندونيسي إلى أهمية تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث قبل التوجه إلى بانكوك للقاء نظيره التايلاندي في 15 الحالي.

وواصل منتخبنا الوطني التدريبات اليومية، بعدما حسم الكادر الطبي والفحوص والأشعة التي خضع لها بعض عناصر الفريق، هوية القائمة التي سيعول عليها المدرب الهولندي الذي قرر استبعاد كل من حسن المحرمي (بني ياس) وخلفان مبارك (الجزيرة) محمد الشامسي (الوحدة)، واستدعاء الحارس عادل الحوسني (الشارقة) ليكون بديلاً للأخير.ورفع المدرب يوم أمس وتيرة التدريبات، سواء من أجل تطبيق رؤيته الفنية التي سيعول عليها في اللقاء المقبل، أو وضع الرتوش على التشكيل الذي سيزج به في المباراة، خاصة في ظل انضمام النجم أحمد خليل الذي سيكون ورقة الحظ للمدرب من أجل تفعيل الشق الهجومي.

ولم يتوان المدير الفني خلال المحاضرات واللقاءات مع اللاعبين، على ضرورة تحفيزهم وحثهم على التركيز طوال دقائق المباراة، وعدم الدخول في دوامة من الثقة الزائدة التي قد تكون باهظة الثمن، أمام خصم وإن بدا سهلاً على الورق، إلا أنه سيحاول جاهداً صنع المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية على أرضنا وبين جماهيرنا.

الحذر واجب

ويشكل الحذر من المنافس واللعب بتركيز وإصرار على بذل كل جهد شعار كل القائمين على «الأبيض»، وهي العوامل والمؤشرات التي يشدد عليها المدير الإداري للمنتخب إسماعيل راشد. ويعترف إسماعيل راشد العائد إلى قيادة منتخبنا الوطني في منصب مدير المنتخب، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى كل جهد وكل نقطة عرق من اللاعبين.

ومضى يقول: ثقتنا كبيرة في اللاعبين وفي رغبتهم في تحقيق الفوز من أجل نيل النقاط التي تسهم في الوصول إلى النقطة السادسة قبل التوجه إلى تايلاند. وتابع قائلاً: لدى اللاعبين إصرار ورغبة على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، والكل يسعى إلى بذل كل جهد ممكن حتى نصل إلى الهدف المنشود بالحصول على النقاط الثلاث.

اهتمام إداري

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ويحظى منتخبنا الوطني باهتمام إداري كبير خلال معسكره في دبي، حيث يوجد رئيس لجنة المنتخبات عبد الله ناصر الجنيبي وهشام الزرعوني، رئيس لجنة المسابقات في التدريبات اليومية، إلى جانب الأمين العام محمد بن هزام الظاهري والأمين المساعد إبراهيم النمر.

ويسعى مسؤولو اتحاد الكرة إلى تأمين الحشد الجماهيري في هذه الموقعة، خاصة بعد الجهود التي بذلها الاتحاد من أجل تلافي العقوبة التي كان الاتحاد القاري قد وقعها على منتخبنا الوطني، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الأبيض في نصف نهائي كأس آسيا التي لعبت على أرض الدولة.

أحمد خليل: نسعى إلى الفوز الثاني توالياً

أكد أحمد خليل، مهاجم منتخبنا الوطني، جاهزية الفريق لمواجهة الخميس أمام إندونيسيا، مبيناً أن المنتخب يسعى إلى الفوز الثاني توالياً بعد الانتصار على ماليزيا في مباراة الجولة الأولى.

وأكد خليل أن الإعداد يسير بصورة جيدة من خلال التجمع الداخلي، وأن مشاركة عناصر المنتخب مع أنديتهم في المسابقات المحلية أسهم في رفع معدل جاهزية اللاعبين، مبيناً أن الجميع يعملون بجد واجتهاد من أجل خدمة المنتخب، ويحرصون على بذل كل ما يملكون حتى تتحقق النتائج المطلوبة.

وطالب مهاجم منتخبنا الوطني الجماهير بمساندة الأبيض في المباراة المقبلة، مؤكداً حاجة اللاعبين إلى التشجيع والمؤازرة، خاصة في المباريات التي يخوضها الأبيض في الدولة، وكذلك في المباريات التي تبدو فيها كفة منتخبنا راجحة على منافسه نسبة لعوامل عديدة، وقال إن كل منتخب يحاول تحقيق أفضل نتيجة ممكنة باستغلال عاملي الأرض والجمهور.

وقال: المواجهة هي الثانية للمنتخب في مشوار التصفيات، وهي مباراة مهمة وتحقيق الفوز والحصول على العلامة الكاملة، يمكن أن يدعم حظوظ الأبيض بشكل جيد في هذه المرحلة، نحتاج بشدة إلى النقاط الثلاث، لأنها تساعد المنتخب على التأهل إلى المراحل اللاحقة.

برغش يدعو الجمهور لمؤازرة المنتخب

دعا محمد برغش لاعب منتخبنا الوطني الجماهير للحضور إلى الملعب يوم الخميس ومساندة «الأبيض» في مباراة إندونيسيا. مبيناً أن أبناء الإمارات دائماً ما يكونون في الموعد، ولا يتأخرون مطلقاً عندما يحتاج الأبيض إلى وقفتهم، وتوقع أن يجد المنتخب تشجيعاً كبيراً في هذه المباراة التي تعد الأولى له على أرضه في التصفيات الحالية.

ولفت برغش إلى أن الجماهير أكدت حرصها على دعم نجوم المنتخب في العديد من المباريات في بطولات سابقة، ورسمت لوحة زاهية في حب الوطن، متوقعاً أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير يسهم في خروج المنتخب بنتيجة إيجابية.

وقدم برغش وعده للجماهير ببذل كل الجهد الممكن من أجل إسعاد الجمهور، معرباً عن أمله في أن يوفق مع بقية زملائه في قيادة المنتخب لفوز كبير يضعه في صدارة المجموعة السابعة، ويمنحه التفوق على بقية المنافسين مع نهاية هذه الجولة.

وأشاد برغش بالأجواء الجيدة التي تسود المعسكر الحالي للمنتخب، لافتاً إلى أن الجهاز الفني حرص على عقد عدة اجتماعات مع اللاعبين، قام خلالها بشرح البرنامج الموضوع، وأكد على أهمية المرحلة الحالية التي تعتبر بمثابة انطلاقة للأبيض في التصفيات وتتطلب التركيز والعمل بإخلاص وتفان لتحقيق الأهداف المرجوة.