نجاح كبير لحملة «تحدي جمال الشعفار» للياقة البدنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تحت شعار «شكراً فزاع» خاض قرابة 500 رياضي ورياضية مثلوا كافة الفئات العمرية تجربة رياضية مميزة من خلال البرنامج الذي أطلقه جمال الشعفار وحمل اسمه وهو برنامج «تحدي جمال الشعفار»، والذي يعتبر دعوة لكافة فئات المجتمع لممارسة الرياضة بطريقة سهلة.

أقيمت فعاليات الحملة بشاطئ كايت بيتش بالجميرا بدبي، واعتبرها جمال الشعفار دعوة للوقوف جنباً إلى جنب لدعم جهود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي لنشر ثقافة الرياضة بين كافة فئات المجتمع من أجل مجتمع صحي وسعيد.

وقال الشعفار: استلهمت الفكرة من نهج وأسلوب حياة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي يعتبر الرياضة أسلوب حياة وهدفاً للتميز، أنا سعيد بالتجمع الأول للحملة الذي شهد إقبالاً كبيراً وضم أعداداً كبيرة من المشاركين وكان بمثابة فرصة جديدة للالتقاء والتجمع لأعداد كبيرة حالت ظروف الحياة دون رؤية أصدقائهم وأحبابهم من فترة زمنية كبيرة.

وحرص جمال الشعفار على توجيه الشكر لكافة المشاركين الذين سارعوا للمشاركة في الحملة متوقعاً زيادة المشاركين في الحملة التي تحظى بمتابعة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي.