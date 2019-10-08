بوزنجال: الأجواء مثالية ونطمح للفوز بالكأس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

عاد فريق نادي الشارقة لكرة القدم بطل دوري الخليج العربي في الموسم الفائت ومتصدر دوري الموسم الحالي حتى نهاية الجولة الثالثة، بعد فوزه على العين 3-2، وتعادل شباب الأهلي مع الجزيرة من دون أهداف، إلى التدريبات أمس الأول،

كان المدرب عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق نادي الشارقة قد منح اللاعبين راحة ليومين بعد مباراة العين وعاد الفريق للتدريبات مساء الأحد الماضي، بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء الثنائي الدولي ريان منديز، وريكاردو جوميز اللذين التحقا بمنتخب الرأس الأخضر، وكذلك غادر شوكوروف للانضمام إلى منتخب أوزبكستان، فيما انتظم الثلاثي الوطني الحسن صالح وماجد سرور وعادل الحوسني في تدريبات منتخبنا الوطني ضمن استعدادات الأبيض لمواجهة إندونيسيا الخميس. وشهدت التدريبات الشرقاوية عودة اللاعب سيف راشد بعد تعافيه من الإصابة.

وتشهد الفترة ما بين 12 و19 أكتوبر الجاري مصادفة مواجهة الشارقة مع الوصل مرتين، حيث يلتقي الإمبراطور مع الملك في كأس الخليج العربي يوم السبت المقبل، ثم يلتقي الفريقان في مواجهة قمة الزمن الجميل يوم 19 أكتوبر الجاري في دوري الخليج العربي.

وحول عودة الملك الشرقاوي إلى التدريبات بعد حسمه لصدارة الدوري وفض الشراكة الثلاثية للصدارة لمصلحته عن جدارة واستحقاق، أوضح محمد سعيد بوزنجال نائب رئيس شركة الكرة الشرقاوية، مشرف عام الفريق الأول للخليج الرياضي، أن الأجواء مثالية في النادي، معرباً عن سعادته بما يقدمه الفريق في الفترة الحالية مؤكداً أن الروح المعنوية عالية وأن التدريبات ستتواصل يومياً خلال الفترة المقبلة، مبيناً أنه لا توجد أية إصابات أو إيقافات في صفوف لاعبي نادي الشارقة.

وقال: «كل الشكر لمجلس الإدارة برئاسة سالم الحصان الشامسي ونائبه محمد جمعة بن هندي، في العمل على تهيئة الأجواء المثالية للفريق الأول، والشكر والتقدير للجهازين الفني والإداري واللاعبين الذين أبلوا بلاء حسناً في مباريات خورفكان واتحاد كلباء والعين. الشارقة استحق الفوز عن جدارة في المباريات الثلاث، ولابد من توجيه شكر وإشادة كبيرين بجمهور نادي الشارقة الذي لعب دوراً كبيراً في دعم اللاعبين في المباريات الثلاث التي لعبها في الدوري ومن قبلها مباراة السوبر، وهذا الأمر ليس غريباً وليس جديداً على جمهور نادي الشارقة الذي عود لاعبيه على الحضور الكبير، مما كان له الأثر الإيجابي في مسيرة الفريق الظافرة ببطولة دوري الخليج العربي في الموسم الماضي».

وعن طموح الشارقة في مباراته القادمة أمام الوصل في الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي التي خسر فيها مباراتي الوحدة وبني ياس، وفاز على عجمان بخمسة، قال بوزنجال: «طموحنا الفوز على الوصل واقتناص النقاط الثلاث للمحافظة على حظوظ التأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة، ونتمنى أن نوفق في ذلك، واللاعبون يواصلون التدريبات بروح عالية».

وعن مواجهة للوصل في الكأس وفي دوري الخليج العربي خلال أسبوع واحد قال: «إنها ظروف البرمجة التي فرضت هذه الصدفة وبكل تأكيد في كرة القدم لكل مباراة ظروفها وأجواؤها، لكننا نطمح إلى بلوغ النقطة السادسة في كأس الخليج العربي لدعم موقفنا في البطولة».