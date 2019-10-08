شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الأولمبيةتشارك في ملتقى أشقاء أصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت الأكاديمية الأولمبية الوطنية في ملتقى الأشقاء، الذي نظمه الأولمبياد الخاص بجزيرة النخلة في دبي ل20 شخصاً من أشقاء أصحاب الهمم؛ بهدف تحقيق الدعم المطلوب في المجتمع، والتواصل مع كافة الفئات المختلفة.

وشهد الملتقى تنظيم جلسة جماعية تفاعل معها جميع الحاضرين حول كيفية التعامل مع التحديات العاطفية والذهنية كأشقاء لأصحاب الهمم؛ قدمها الدكتور ناصر الريامي، مختص علم النفس الإكلينيكي والعلاج بالتنويم المغناطيسي في مدينة الشيخ خليفة الطبية ومدرب اليوجا.

كما شهدت أعمال الملتقى مشاركة صافية المنصوري القائدة الشابة وشقيقة أحد رياضيي الأولمبياد الخاص الإماراتي، الفائزة بمنحة القمة العالمية للشباب للأولمبياد الخاص، والتي روت قصتها الشخصية خلال ورشة عمل ملتقى الأشقاء.

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