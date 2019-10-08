اتحاد الجوجيتسو يوقع اتفاقية استضافة بطولة العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

وقع «اتحاد الإمارات للجوجيتسو» مع «الاتحاد الدولي»، أمس، اتفاقية استضافة وتنظيم بطولة العالم، التي تشمل الناشئين والشباب والكبار والأساتذة الرجال والسيدات في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وتم توقيع الاتفاقية، أمس، بمقر الاتحاد في العاصمة أبوظبي، بحضور عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، واليوناني بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي، بحضور عدد من مسؤولي اتحاد الإمارات للجوجيتسو إلى جانب الاتحادين الدولي والآسيوي؛ وذلك بمقر الاتحاد الإماراتي في أبوظبي.

ومن المتوقع مشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 50 دولة من أفضل المصنفين العالميين من مختلف القارات، ويذكر أنه تم فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة يوم 5 سبتمبر/أيلول الماضي، وسيغلق اليوم على الموقع الإلكتروني الخاص بالبطولة.

ومن المنتظر أن تقام البطولة بشكل مجمع لأول مرة للناشئين مع الشباب والكبار والأساتذة في أبوظبي؛ بعد أن كانت تقام موزعة للناشئين والشباب في دولة، والكبار في دولة أخرى طوال الفترات السابقة، ويأتي هذا اعترافاً من الاتحاد الدولي للعبة بقدرة أبوظبي على تنظيم الأحداث العالمية الكبرى، وثقة المنظمات الدولية بإمكاناتها.

وأكد عبد المنعم الهاشمي أن أبوظبي التي اعتادت على إبهار العالم في تنظيم بطولة المحترفين كل عام على مدار الأعوام ال11 الماضية، والتي أصبحت عاصمة الجوجيتسو العالمية، تملك كل المؤهلات لتقديم بطولة استثنائية.

وأشار إلى أن رياضة الجوجيتسو تجاوزت مفهوم الرياضة في الإمارات وأصبحت «مشروع وطن» يرتبط بالكثير من القيم والأهداف الاستراتيجية؛ بفضل الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ حيث إن برامجها للكشف عن المواهب وتأهيل وصقل الأبطال ونشر اللعبة في المدارس والمؤسسات هي أفضل برامج في العالم باعتراف الاتحاد الدولي للعبة.

من جهته، أكد بانايوتوس أن النجاح التنظيمي ليس بجديد على أبوظبي، التي تنظم كل عام بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو الأقوى والأغلى عالمياً، كما أنها تنظم أقوى بطولات في العالم أيضاً بنظام الجولات؛ وهي سلسلة جولات «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو» التي تقام في أهم المدن العالمية، ومن هنا فلم يكن غريباً من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجوجيتسو أن يصوت بالإجماع على نقل مقر الاتحاد الدولي إلى أبوظبي في عام 2016، وإلى إسناد تنظيم بطولة العالم المجمعة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى أبوظبي.

وأضاف: «حينما نعلن عن توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الإماراتي لتنظيم بطولة العالم المجمعة، فإننا نعد أن هذه اللحظة لحظة تاريخية في مسيرة اللعبة؛ لأن أبوظبي ستضع معايير جديدة لتنظيم واستضافة هذا الحدث العالمي، والعالم كله سيلتزم بها في المستقبل».

وبدوره أكد محمد سالم الظاهري أن العمل لاستضافة الحدث بدأ منذ فترة طويلة مع جميع الشركاء والمسؤولين في حكومة أبوظبي، وأن هناك تعاوناً مثمراً مع كل المعنيين؛ لتوفير كل عناصر الدعم من أجل إنجاح الحدث، مشيراً إلى أن أبوظبي جاهزة من الآن لاستقبال الوفود واستضافة الحدث.

وقال الظاهري: «اللجنة العليا عقدت عدة اجتماعات مع الجهات المعنية من شرطة وسياحة ومتطوعين وغير ذلك، وتم ضم عناصر من كل الجهات المعنية في تلك اللجنة حتى يتم إجراء اتصال دائم، كما تم تشكيل لجان فرعية؛ لأن عدد ال1500 لاعب ولاعبة من 50 دولة حول العالم ليس قليلاً، وبالتالي لابد من توفير كل عناصر الراحة لهم منذ استقبالهم في المطار».

وعلى صعيد استعدادات منتخبات الإمارات للمشاركة في الحدث فقد أكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الجوجيتسو أن هناك برنامجاً معتمداً للإعداد، وأن المشاركة في بطولة ألمانيا الدولية المفتوحة كان من ضمن هذا البرنامج، وأن اللاعبين يتدربون حالياً بشكل يومي في معسكر مفتوح، بصالة مبادلة أرينا والعين، في ظل وجود لاعبين أجانب من البرازيل وأوروبا؛ لتوفير فرص الاحتكاك داخل المعسكر، مشيراً إلى أن المعسكر المغلق سيكون اعتباراً من أول نوفمبر.