«أوبريت التسامح» يزينافتتاح مونديال بناء الأجسام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر



اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لبناء الأجسام، والتي تحظى الفجيرة باستضافتها خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، «أوبريت التسامح» ليزين الحفل الافتتاحي للبطولة التي يشارك فيها أكثر من 1200 لاعب يمثلون جميع الدول المنضوية تحت راية الاتحاد الدولي.

وأكد خليل معروف مدير البطولة أن الأوبريت سيكون بخمس لغات هي العربية والإنجليزية والإسبانية والصينية والفرنسية، وتبلغ مدة الأوبريت 5 دقائق، وهو من كلمات الشاعر محمد الرئيسي وألحان الفنان حسن سلوم، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم من أجل أن يقدم بأصوات الطلاب من الجنسين وبإشراف مجموعة من المعلمين، لافتاً إلى أن مضمون الأوبريت يؤكد ثقافة التسامح وبما يساهم بترسيخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح، فضلاً عن الترحيب بالضيوف القادمين من مختلف دول العالم إلى الفجيرة.

وأضاف أن اللجنة المنظمة برئاسة المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة اختارت اللغات المذكورة لكونها أبرز لغات العالم، سواء على مستوى الوفود المشاركة أو اللاعبين المتنافسين والجمهور المتوقع حضوره من مختلف أنحاء العالم لمتابعة أحداث المونديال، مؤكداً حرص الجميع على أن تظهر النسخة المقبلة من الحدث بشكل احترافي.