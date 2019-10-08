عمران عبدالله يشيد بنجاح دورة الحكام الجدد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

انطلقت أمس الأول الدورة التدريبية لحكام كرة الصالات الجدد تحت إشراف اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، بالتعاون مع لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم، وتتواصل حتى الخميس في صالة نادي الثقة للمعاقين بالشارقة.

واستقطبت الدورة 20 حكماً من الحكام الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً لإعدادهم للمستقبل كي يشكلوا نواة للتحكيم في اللعبة، وتتواصل الدورة بإشراف الخبير عبدالله الشحي عضو اللجنة، المشرف الفني لحكام كرة الصالات والمحاضرين علي الملا، وعبد الستار الجسمي مقيِّما حكام كرة الصالات، وجرت مراسم افتتاح الدورة بحضور عبد الملك محمد جاني عضو مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وعمران عبدالله النعيمي أمين السر العام الذي حرص على الترحيب بالحكام الجدد وتمنى لهم أن يشكلوا إضافة للتحكيم في كرة الصالات، وتوجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي ولجنة الحكام في اتحاد الكرة، كما شكر عبد الملك جاني لحرصه على حضور افتتاح الدورة، وخص بالشكر الخبير علي الطريفي مدير إدارة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم على التعاون والتنسيق التام مع اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وحرصه على تقديم المساعدة للارتقاء باللعبة والتحكيم، بما يعود على حكام هذه الألعاب بالفائدة، تطبيقاً لمبدأ التخصص والتركيز كل في مجاله.

وأكد عمران عبدالله أن الدورة حققت نجاحاً كبيراً من خلال استقطابها 20 حكماً، وشكر أسرة نادي الثقة على التعاون المشترك مع كل المؤسسات الرياضية من خلال استضافة فعاليات دورة حكام الصالات، كما أشاد بجهود مشرف الحكام في اللجنة عبدالله الشحي في العمل على دعم التحكيم بوجوه شابة من موسم لآخر، مثنياً على العمل الكبير للمقيِّمين علي محمد الملا وعبد الستار الجسمي، من خلال وجودهما في مختلف الملاعب لتقييم الحكام على مدار الموسم.

على خط آخر انتقل اللاعب جابر محمد يوسف عملاق حراسة المرمى في كرة الصالات إلى نادي الظفرة، وكان جابر محمد قريباً من الانضمام إلى نادي مليحة وفجأة تحوّل مسار اللاعب إلى الظفرة. وكان جابر لعب لأندية الحمرية والوصل وشباب الأهلي والنصر، فضلاً عن كونه كابتن منتخب الإمارات لكرة الصلات الذي يستعد للتصفيات الآسيوية القادمة في البحرين.

وعاد اللاعب حسن الحنطوبي الشهير بلقب الظاهرة، من الظفرة إلى فريقه الأول نادي خورفكان، بعد مشوار حافل مع نادي الظفرة، وهو أيضاً من حراس المنتخب الأول ويشكل مع جابر محمد وعمر عبد الستار حارس شباب الأهلي، وطاهر ناصر حارس مرمى البطائح، رباعي المنتخب في الوقت الحالي.