«الهيئة» تستضيف ندوة التغذية والعوامل الجينية للرياضيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مركز إعداد القادة، التابع للهيئة العامة للرياضة، أمس، ندوة متخصصة في التغذية الرياضية عن طريق الفحص الجيني، بالتعاون مع شركة يورو جينيتكا، وبحضور الممثل عن الشركة الدكتور جورج مسعود، والمحاضرة بجامعة روما الدكتورة ماريا فرانسيانو، والمحاضرة الدكتورة نادين عنداري حلبي، إلى جانب موظفي الهيئة العامة للرياضة، وبحضور الاتحادات الرياضية، وهدفت الندوة إلى توضيح كافة الجوانب المتعلقة بهذه الطريقة، والرد على الاستفسارات وكيفية الاستفادة منها بما يخدم القطاع الرياضي.

وتحدث الدكتور جورج مسعود عن أهمية ودور الفحص الجيني في تطوير الأداء الرياضي، وعرضت الدكتورة ماريا فرانسيانو بعض المنشورات العلمية للعلماء عن أهمية الفحص الجيني في المجال الرياضي.

وتناولت الدكتورة نادين أهمية الفحص وفوائده، وتأثير التغذية على صحة الجسد ومستوى الأداء الرياضي، كما قدمت بعض البرامج الغذائية المتبعة لحمية غذائية ورد فعل الأشخاص صحياً لتلك البرامج، وتناولت البرنامج الغذائي وتأثيره على الجين وارتباطه في أداء وممارسة الرياضة، وعرّجت على العادات الغذائية وارتباطها وراثياً وسبل التخلص منها؛ كممارسة بعض الرياضات؛ مثل: اليوجا أو الوجبات المشبعة.