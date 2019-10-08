تكريم أبطال الإمارات للرياضات الإلكترونية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية أن دولة الإمارات تزخر بعدد كبير من المواهب الشابة القادرة على تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية، وتأسيس لاعب إماراتي عالمي يفتخر به الجميع، ويضع رياضة الإمارات الإلكترونية في المقدمة أسوة ببقية دول العالم.

جاء ذلك خلال تكريم أبطال بطولة الإمارات للرياضات الإلكترونية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي ستستضيفها كوريا الجنوبية أواخر العام الحالي.

وشهد التكريم المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية، وطارق عبد السلام عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات، وانتصار الزعابي عضوة مجلس الإدارة وعضوة مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، وعبد الرحمن الخاجة عضو المكتب الاستشاري رئيس اللجنة الفنية، وأعضاء المكتب التنفيذي والاستشاري للجمعية.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة، والتي تهدف إلى تطوير الرياضات الإلكترونية في الدولة ومواكبة المستجدات الإقليمية والعالمية، مع المحافظة على الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعية في التوعية الاجتماعية والتوجيه الأسري في المحافظة على النشء.

كما دعا الأبطال الفائزين بالبطولة إلى تشريف الدولة خلال مشاركتهم في كأس العالم للرياضات الإلكترونية والتي سينظمها الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية في كوريا الجنوبية أواخر العام الحالي، مضيفاً بأنهم مصدر فخر واعتزاز للجميع، لأنهم يمثلون أبناء الإمارات في هذه البطولة العالمية، متمنياً لهم التوفيق في مشاركتهم المقبلة.

بعدها كرم الشيخ سلطان الأبطال الفائزين، ففي فئة لعبة كرة القدم الإلكترونية (PES20)، أحرز سليمان حمد المركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني علي مراد البلوشي، وحل ثالثاً فهد عبدالرحمن، وفي فئة لعبة دفاع القدماء «تيكن 7»، أحزر المركز الأول سلطان راشد الطاهري، فيما حل في المركز الثاني اللاعب محمد عيسى الملا، وجاء ثالثاً جابر أحمد الجابري.