سينسي يغيب عن المنتخب الإيطالي بسبـب الإصابـة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج ستيفانو سينسي لاعب إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم من حسابات المنتخب الإيطالي في مباراتيه المقبلتين بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بعدما تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة القمة بين إنتر ميلان ويوفنتوس أمس الأول، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وذكر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس، أن سينسي «24 عاماً» سيغيب عن صفوف المنتخب في مباراته أمام نظيره اليوناني بالعاصمة الإيطالية روما يوم السبت المقبل، والتي قد يحسم المنتخب الإيطالي التأهل للنهائيات من خلالها في حالة الفوز.

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