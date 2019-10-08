2200 لاعب يشاركون في دوري مبادلة المجتمعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس الأول في ملاعب مدينة زايد الرياضية، منافسات النسخة الرابعة لدوري مبادلة المجتمعي للموسم 2019 -2020 لسباعيات كرة القدم، بمشاركة 2200 لاعب يمثلون 82 فريقاً، وذلك بتنظيم «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، حيث تستمر منافساته حتى شهر إبريل من العام المقبل 2020.

ويجسد تنظيم هذه البطولة التزام «مبادلة» بتنمية وخدمة المجتمع، من خلال إطلاق مبادرات مجتمعية تهدف لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة واتّباع نمط حياة صحي، كما أنه يوفر فرصة لعشاق كرة القدم لممارسة لعبتهم المفضلة.

وتقام مباريات الدوري في 3 مناطق في إمارة أبوظبي (أبوظبي - العين - الظفرة) بمشاركة 82 فريقاً، وبواقع 52 فريقاً في دوري أبوظبي مقسمة على 4 مجموعات، و20 فريقاً في دوري العين مقسمة على مجموعتين، و10 فرق في دوري الظفرة في مجموعة واحدة، ومن المقرر أن يقام نهائي دوري مبادلة المجتمعي شهر إبريل المقبل في الملعب الرئيسي لاستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، فيما تقام مباريات كأس مبادلة في مدينة العين بين الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور النهائي من دوري أبوظبي، والفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية في دوري العين، والفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية في دوري الظفرة.

كما انطلقت منافسات الموسم الثاني من دوري مبادلة المجتمعي تحت 18 سنة للشباب، والتي ستستمر حتى السابع من ديسمبر بمشاركة 95 فريقاً وأكثر من 1100 لاعب، على أن يستأنف الموسم في يناير وحتى مارس من العام المقبل.

وقال حميد عبد الله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في شركة مبادلة للاستثمار: «سعداء بالنجاح الذي تحققه مبادرات «مبادلة» المجتمعية، ومنها هذا الدوري، الذي يشهد إقبالاً متزايداً وغير مسبوق من قبل الرياضيين للمشاركة في دورته الرابعة، ونحن نستهدف من هذه المبادرات تحقيق أثر إيجابي في المجتمع من خلال توفير الفرص للشباب والرياضيين لممارسة كرة القدم، إلى جانب تشجيع أفراد المجتمع كافة على اتّباع نمط حياة صحي. ويسرنا أن هذه المبادرة المجتمعية قد حظيت بكل هذا الزخم والاهتمام».

من جانبه أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن دوري مبادلة المجتمعي يعتبر من الفعاليات المجتمعية المهمة التي يجب الحرص على تقديم الدعم اللازم لها وتنمية حضورها في كل موسم مع مبادلة الشريك الدائم لمجلس أبوظبي الرياضي، مبيناً أن حجم المشاركة والتفاعل في النسخة الرابعة لدوري مبادلة المجتمعي وزيادة عدد الفرق، دليل جديد على مكانة وأهمية البطولة وأثرها الإيجابي على الفرق الشبابية المشاركة في الحدث.

وقال العواني: «نولي في مجلس أبوظبي الرياضي اهتماماً كبيراً لتشجيع كافة فئات المجتمع على الممارسة الرياضية وتحفيزهم لجعل الرياضة نمط الحياة اليومية والصحية.