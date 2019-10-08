صالة شباب الأهلي تستضيف نهائي كأس الاتحاد للسلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حسن الخميس

تستضيف صالة نادي شباب الأهلي مباراة ختام كأس الاتحاد لكرة السلة المقررة إقامتها غداً والتي تجمع شباب الأهلي مع النصر على المركزين الأول والثاني، وجاء ذلك بعد القرعة التي احتكم إليها اتحاد كرة السلة، والتي جمعت ممثلي مباراة الختام، وكان من المقرر إقامة المشهد الأخير من المسابقة على ملعب محايد، ولكن لظروف انشغال كافة الصالات في وقت المباراة، قرر الاتحاد إجراء قرعة بين طرفي النهائي بحضور مندوب عن كل فريق، انحازت لصالح شباب الأهلي الذي تقرر أن يستضيف منافسات الختام التي تبدأ في الساعة الخامسة مساء بلقاء الشارقة مع الوصل على المركزين الثالث والرابع، يعقبها مباشرة مباراة الختام على اللقب والوصافة بين شباب الأهلي والنصر في نهائي متكرر خلال آخر موسمين.

من جانب آخر، شهدت منافسات أمس الأول في الدور قبل النهائي في المسابقة فوزاً سهلاً لشباب الأهلي على الشارقة 88-76 وبفارق 12 نقطة دفعة واحدة كانت بمثابة مفاجأة غير متوقعة لأسرة كرة السلة على مستوى الدولة، خاصة وأن الفوز والفارق الذي يعتبر كبيراً جاء على حساب فريق بوزن نادي الشارقة بطل الخليج، وصاحب صدارة الدور التمهيدي في المسابقة من دون خسارة.

بدأت المباراة بداية شبه متكافئة بين الفريقين بدأها الشارقة بالتقدم في الربع الأول 22-21، وبدأ شباب الأهلي تفوقه بداية من الربع الثاني وحسمه بفارق 8 نقاط وبنتيجة 18-10 صنعت الفارق وميزت فرقة الفرسان عن الملك الشرقاوي لينتهي نصف المباراة الأول لصالح شباب الأهلي 39-32.

جاهد الشارقة للحاق بخصمه بداية من النصف الثاني ولكن كان لاعبوه أقل بكثير من المستوى المتوقع لهم، في الوقت الذي برز فيه نجوم شباب الأهلي وبصفة خاصة الصغار منهم بقيادة كل من سعيد مبارك وجاسم عبدالرضا، ما سهل مهمتهم في تحقيق فوز قادهم إلى نهائي المسابقة تاركاً منافسه الشرقاوي للعب مع الوصل على المركزين الثالث والرابع.

ونجح فريق النصر بطل كأس رئيس الدولة في الوصول إلى مباراة الختام مجدداً أمله في تحقيق إنجاز جديد له بداية من الموسم الجاري يكمل به مشوار التميز الذي بدأه الموسم الماضي، بدأ الوصل في التقدم بالربع الأول 25-21، وتعدل الفريقان في الربع الثاني 23-23 وسيطر النصر على مجريات النصف الثاني من المباراة ففاز بالربع الثالث 23-17، والرابع 16-14 ونجح بفوزه في الوصول إلى ختام المسابقة والمنافسة على اللقب.

وعلى صعيد مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر، فاز الوحدة على العين 82-46 وبنهاية المباراة حل الوحدة تاسعاً والعين عاشراً.