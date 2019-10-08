قرعة مسابقات المراحل السنية للكرة اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُجري إدارة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم، مراسم قرعة مسابقات كؤوس المراحل السنية للموسم الرياضي 2019-2020 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات بالمبنى الرئيسي لمقر الاتحاد في الخوانيج بدبي، بحضور ممثلي الأندية المشاركة.

وينظم اتحاد الكرة خلال الموسم الرياضي الحالي خمس مسابقات لكؤوس المراحل السنية وهي: كأس الشباب تحت 19 سنة، وكأس الناشئين تحت 16 و17 سنة، وكأس الأشبال تحت 14 و15 سنة.

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