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محاضرة تثقيفية لأكاديمية شباب الأهلي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت أكاديمية كرة القدم بنادي شباب الأهلي «مركز العوير»، محاضرة تثقيفية بعنوان (مفهوم الاحتراف) لفريق 12 سنة، حاضر فيها الدكتور موسى عباس، مدير الأكاديمية، قدّم فيها شرحاً للاعبين عن مفهوم الاحتراف الذي يبدأ بالالتزام بالأخلاق الفاضلة والحسنة، والتي تعتبر ركناً أساسياً من ثوابت المجتمع الإماراتي، وهو مجتمع الخير والتسامح والسعادة، وطالب المحاضر اللاعبين بأن يكون الاحتراف لديهم من خلال المحافظة على الصلاة واحترام وطاعة الوالدين والالتزام بالنوم مبكراً وعدم السهر واحترام الزملاء في النادي والمدرسة، وكذلك الالتزام بالمواعيد والحضور إلى النادي في وقت مناسب، وكذلك الالتزام بتعليمات وإرشادات الإداريين والمدربين، والظهور بمظهر يليق بالنادي أثناء المباريات.

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