شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء البطاقة الحمراء لشحي عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب فريق عجمان محمد الشحي في مباراة فريقه مع الوصل ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي. وكسب نادي عجمان الاستئناف؛ بعدما اعترض على قرار الحكم بطرد اللاعب محمد الشحي الذي جاء ظالماً؛ وفق رؤية مسؤولي النادي البرتقالي.

وبهذا القرار سيكون اللاعب محمد الشحي على استعداد للمشاركة في مباراة عجمان مع مضيفه الظفرة في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

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