العين تحتضن نهائي كأس العالم لرماية الأطباق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين عامة ولرماية الإمارات خاصة، جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الإمارات لرماية والقوس والسهم بمناسبة احتضان الإمارات لبطولة نهائي كأس العالم للرماية - الإمارات 2019 والتي ستقام خلال الفترة من التاسع وحتى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري برعاية كريمة من الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي.

وعقد المؤتمر بفندق دانات منتجع العين مقر إقامة الوفود المشاركة بحضور عبدالله سالم بن يعقوب الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية ومحمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف وسلطان محمد الكعبي المشرف العام على البطولة والعميد ثاني المطروشي ممثل شرطة أبوظبي، كما شهد المؤتمر ربيع أحمد العوضي وسعيد بن محمد بن أحمد القاسمي عضوا مجلس إدارة الاتحاد ومبارك العرياني مدير نادي العين للرماية وطارق إلياس مدير فندق دانات العين والإعلاميين.

وأعرب عبدالله سالم بن يعقوب الأمين العام للاتحاد في مستهل المؤتمر الصحفي عن سعادته باستضافة البطولة مرحباً بالإعلاميين والحضور، وقال: «إن دولة الإمارات اعتادت أن تفتح ذراعيها لاحتضان أكبر البطولات بفضل توجيهات قيادة الدولة الرشيدة، ولعل هذه البطولة تضم صفوة رماة العالم من الجنسين والذين سيتنافسون في ست مسابقات هي رماية التراب رجال ورماية التراب سيدات ورماية الاسكيت رجال ورماية الاسكيت سيدات والزوجي المختلط تراب والزوجي المختلط اسكيت وهي مسابقة تقام لأول مرة».

ونقل محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، تحيات وترحيب سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف بضيوف البطولة من داخل وخارج الدولة، مشيراً إلى أن النادي سبق له أن استضاف العديد من البطولات ليس على صعيد الرماية فحسب، بل والفروسية والجولف والكريكيت وغيرها، وحققت كلها نجاحات رائعة نعتز بها.

وأعرب الناصري عن سعادته بالرعاية الكريمة للبطولة من الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي والمتابعة الحثيثة من الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان الأب الروحي للرماية وحرصهما على إنجاح البطولة العالمية.

وأكد الناصري أن نادي العين يضع كل إمكانياته تحت تصرف اتحاد الرماية واللجنة المنظمة لاستمرار النجاحات الفنية والتنظيمية، متمنياً للرماة التوفيق في المنافسات ولرماتنا النجاح في تحقيق نتائج طيبة.

من جانبه أوضح سلطان بن محمد الكعبي المشرف العام على البطولة أن البطولة تحظى بمشاركة 70 رامياً ورامية يمثلون 25 دولة ويشهدها رئيس وأمين عام الاتحاد الدولي وعدد من أعضاء مجلس إدارته، وتوجه بالشكر إلى الرعاة والشركاء الاستراتيجيين وهم شرطة أبوظبي وبلدية العين وأبوظبي للإعلام ومجلس أبوظبي الرياضي ومنتجع دانات العين ومجلس توازن الاقتصادي وشركة الأبعاد الثلاثية ومزارع العين ونادي العين للفروسية والرماية والجولف ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي وهيئة أبوظبي للسياحة ومجموعة الصحراء والدار العقارية ومؤسسة الإمارات للمواصلات.

ونقل العميد ثاني المطروشي ممثل شرطة أبوظبي، تحيات وتقدير اللواء طيار فارس المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي للحضور، مؤكداً أن شرطة أبوظبي كانت وما زالت تدعم مختلف الأحداث سواء الرياضية أو غيرها، مضيفاً: «من واقع تجاربنا السابقة خاصة مع نادي العين لدينا ثقة كاملة على قدرة كوادرنا الوطنية على إنجاح البطولة وأجدد الشكر للجميع».