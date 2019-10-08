«مياسة» تكسب قمة البكارفي تحديات الثنايا بالمرموم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد ميدان المرموم، صباح أمس، إقامة تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، وذلك ضمن سباقات المرموم، وتنافست الهجن على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة 6 كم.
وحازت «مياسة» بشعار سعيد سهيل الكتبي صدارة الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات بعد أن قطعت مسافة السباق بزمن قدره 9:34:6 دقيقة.
وحسم ذات الشعار الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات، وذلك عن طريق «سحابة» التي حققت زمناً قدره 9:35:5 دقيقة.
وتمكن «مرفوق» من إهداء مالكه حمد عبيد الخييلي صدارة الثنايا الجعدان المحليات في الشوط الثالث، وذلك بوصوله لخط النهاية في توقيت بلغ 9:37:8 دقيقة.
وجاء الظهور القوي لشعار صعب المضمرين محمد سلطان الكتبي من خلال الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات، وذلك بواسطة «وليف» صاحب التوقيت 9:35:2 دقيقة.
وكان التوقيت الأفضل في جميع الأشواط من نصيب «مخيفة» المملوكة لمبارك راشد اجتبي، والتي حازت صدارة الشوط التاسع للثنايا البكار المحليات بزمن قدره 9:25:8 دقيقة.
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