«مياسة» تكسب قمة البكارفي تحديات الثنايا بالمرموم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد ميدان المرموم، صباح أمس، إقامة تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، وذلك ضمن سباقات المرموم، وتنافست الهجن على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة 6 كم.

وحازت «مياسة» بشعار سعيد سهيل الكتبي صدارة الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات بعد أن قطعت مسافة السباق بزمن قدره 9:34:6 دقيقة.

وحسم ذات الشعار الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات، وذلك عن طريق «سحابة» التي حققت زمناً قدره 9:35:5 دقيقة.

وتمكن «مرفوق» من إهداء مالكه حمد عبيد الخييلي صدارة الثنايا الجعدان المحليات في الشوط الثالث، وذلك بوصوله لخط النهاية في توقيت بلغ 9:37:8 دقيقة.

وجاء الظهور القوي لشعار صعب المضمرين محمد سلطان الكتبي من خلال الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات، وذلك بواسطة «وليف» صاحب التوقيت 9:35:2 دقيقة.

وكان التوقيت الأفضل في جميع الأشواط من نصيب «مخيفة» المملوكة لمبارك راشد اجتبي، والتي حازت صدارة الشوط التاسع للثنايا البكار المحليات بزمن قدره 9:25:8 دقيقة.