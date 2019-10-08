بطل العالم للجوجيتسو يشارك في مؤتمر دبي الرياضي للذكاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك بطل العالم ومدرب النجوم في الجوجيتسو البرازيلي ريجان ماتشيدو في فعاليات النسخة الأولى من «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي» الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي ينظمه «مجلس دبي الرياضي» تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس «مجلس دبي الرياضي» خلال الفترة 14-15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في «قاعة راشد» ب«مركز دبي التجاري العالمي».

ويتحدث ريجان ماتشيدو عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير رياضة الجوجيتسو والأداء الخاص في التدريبات، ويعد ريجان من أشهر مدربي الجوجيتسو في العالم؛ حيث كان يدرب نجوم هوليوود على حركات الدفاع عن النفس؛ ومن أبرزهم: النجم العالمي فان ديزل، وتشوك نوريس، وويز خليفة، وأشتون كوتشر، وبرانجي دان إينوسانتو، كما عمل مع ستيفن سيجال، وميل جيبسون، كيانو ريفز، وسكارليت جوهانسن، وروبرت باتنسون، وتشارلي هونام، والملاكم العالمي تيتو أورتيز.

وأرسل ماتشيدو رسالة عبر حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي لجماهيره قال فيها، إنه سيحضر إلى دبي؛ للمشاركة في المؤتمر، وأنه يعلم بأن رياضة الجوجيتسو لديها شعبية واسعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهناك العديد من الأبطال الذين ينافسون في الدولة، وأعرب عن حرصه على لقاء الجمهور والرياضيين في دبي أثناء مشاركته في المؤتمر.

ويعد ريجان نموذجاً للشخص الرياضي الناجح؛ حيث بنى نفسه وطور قدراته منذ البداية، وحافظ على مسيرته الناجحة؛ بعد الاعتزال للتحول إلى مجال تدريب الرياضيين، وتدريب نجوم السينما على أداء الحركات القتالية في أفلامهم، كما أنه يعد نموذجاً ناجحاً في استخدام الذكاء الاصطناعي للتدريبات الرياضية، وتطوير مستوى أداء الرياضيين؛ وهو المحور المرتبط بمشاركته في مؤتمر الذكاء الاصطناعي.