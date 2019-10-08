محمد صلاح يفوز بجائزة شخصية العام بمجلة «GQ» بالإمارات



الموجز

حصل النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، على جائزة جديدة بالحصول على لقب "شخصية العام" التي تنظمها إحدى المجلات بمدينة أبوظبي الإماراتية.

ظهر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، فى إحدى الحفلات التى نظمتها إحدى المجلات في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

واحتفلت مجلة GQ الشهيرة، في نسختها للشرق الأوسط، باللاعب المصري العالمي محمد صلاح، وحرصت المجلة على الاحتفال معه بأسبوع الأفراح.

وقالت المجلة إن أهداف محمد صلاح قادة نادي ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي حاليا.

وجاء ظهور محمد صلاح وتكريمه بإهدائه لقب "شخصية العام" في حفل حضره العديد من الفنانين على رأسهم النجمة يسرا وآسر ياسين وشيرين رضا والنجم العالمي مينا مسعود وغيرهم، وقد حرص العديد من المتواجدين في الحفل على التقاط الصور التذكارية معه..

وتعرض الفرعون المصري لإصابة في الكاحل بعد تدخل عنيف خلال مباراة ليستر سيتي الماضية بالدوري الإنجليزي والتى حسمها الريدز بنتيجة 2-1 .

ورفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، متفوقاً بفارق 8 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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