توديبو يثير قلق برشلونة قبل كلاسيكو الأرض

جان كلير توديبو، مدافع نادي برشلونة الإسباني، أثار القلق للمدير الفني إرنستو فالفيردي، بعدما أراد التبديل أمام أشبيلية، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس، الأحد، خلال مباريات الجولة الـ 8 من الليجا والتي قد انتهت بانتصار البارسا 4-0.

ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، إن النجم الفرنسي الشاب الذي لعب أساسيًا بعد غياب كليمونت لينجليت، أثار حالة من الفزع، بعدما طلب التبديل من لقاء إشبيلية خلال الدقيقة 74.

وتابعت الصحيفة، إن توديبو كان يشكو من عدم الراحة في العضلات وهو ما جعله طلب الخروج من اللقاء أمام إشبيلية، وقد تغلب النادي الكتالوني علي الفريق الأندلسي بنتيجة 4-0 أمس الأحد، ويصعد بمركزه في الدوري إلي المركز الثاني ويبلغ في رصيده 16 نقطة خلفاً للمتصدر ريال مدريد برصيد 18 نقطة.