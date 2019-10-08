شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى يطالب اتحاد الكرة بالرد على المخاطبات: التجاهل يزيد الشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عدلى القيعى مستشار لجنة بالنادى الأهلى، إنه يتعين على مسئولى اتحاد الكرة المصرى الرد على المخاطبات التى ترسل عقب الهجوم على المسئولين داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية من قبل الفريق المنافسة .

وأضاف عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى، أن عدم الرد على المخاطبات من قبل المسئولى فى الجبلاية يزيد من حالة الشحن، والاكتفاء فقط بتحويلها إلى لجنة الانظباط فقط، غير مقبول .

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