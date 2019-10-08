ملف الإثنين..انتهاء أزمة جنش.. ومرتضى منصور يهدد كهربا بسبب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد اليوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:

تفاصيل الجلسة الأولى لحسام البدري مع لاعبي المنتخب

عقد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، جلسة مع لاعبي الفريق بعد انضمامهم للمعسكر المقام حاليا بأحد الفنادق، استعدادا لخوض المباراة الودية الدولية أمام بتسوانا.

خاص.. محمد صلاح يطير إلى دبي

توجه محمد صلاح لاعب نادي ليفربول إلى مدينة دبي الإماراتية، لقضاء عطلة تمتد لعدة أيام قبل استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

علي جبر يخضع لبرنامج تأهيلي في العين الإماراتي

يخضع علي جبر مدافع نادي بيراميدز لبرنامج تأهيلي في نادي العين الإماراتي تمهيداً للعودة من جديد للمشاركة في تدريبات فريقه عقب فترة التوقف الدولي.

الخطيب يخضع للكشف الطبي تحت إشراف الطبيب الألماني

خضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لكشف طبي، بعرض نفسه ظهر اليوم على الطبيب الألماني بيرتا لانفي والذي تواجد في زيارة المستشفى الملكي بالإسكندرية.

مران الأهلي..ظهور مروان محسن.. وغياب الدوليين

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أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، وذلك خلال فترة توقف مسابقة الدوري العام بسبب الأجندة الدولية.

الأهلي يتسلم درع الدوري الخميس

أكد مصدر مسؤول بإدارة الأهلي توصل مسؤولي شركة "بريزنتيشن" الراعي الرسمي للنادي إلى اتفاق مع الأحمر لإقامة احتفالية التتويج بلقب الدوري المصري للموسم الماضي.

فاطمة سامورا تتسلم جائزة "صانع التاريخ"

تسلمت السنغالية فاطمة سامورا، السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جائزة "صانع التاريخ" في حفل جوائز "الأفضل في إفريقيا Best of Africa" الذي أقيم في لندن أمس الأحد.

مرتضى منصور يهدد كهربا بسبب الأهلي.. ويشيد بجهاز البدري

واصل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انتقاده لمحمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق السابق، وأشاد في نفس الوقت بالجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.

4 لاعبين مصريين ضمن الأفضل بكأس العالم للطائرة

أسفرت أول خمس جولات في كأس العالم للكرة الطائرة المقامة باليابان عن تواجد المنتخب المصري في المركز السادس، بعد خوضه خمس مباريات، حقق الفوز في مباراتين أمام استراليا وايران، قبل أن يخسر في 3 جولات متتالية أمام البرازيل، وكندا، وروسيا.

انتهاء الأزمة.. جنش يعتذر لجماهير الزمالك بعد جلسة مع مرتضى منصور

قدم محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك، اعتذاره للجماهير بسبب الأزمة التي اثيرت مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما نشره على حسابه بموقع "إنستجرام".