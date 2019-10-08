الخليج 365 يكشف رسائل ميتشو لمرتضى بعد تعثر الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عقد الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، جلسة مع مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، بناء على رغبة الأخير للحديث عن أسباب التعادل مع إف سي مصر في الجولة الثالثة للدوري المصري.

وعلم الخليج 365 أن ميتشو أكد لرئيس النادي في الجلسة أن هناك بعض الأخطاء الفنية التي تسببت في خسارة الفريق لنقطتين بالتعادل مع إف سي مصر، بعد استبعاده لبعض اللاعبين الأساسيين.

وشدد ميتشو على أن الفريق أهدر العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بخروجه فائزًا بنتيجة مريحة في المباراة، مشيرًا إلى أن غياب التوفيق حرم الزمالك من الفوز.

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وبرر المدير الفني لمرتضى سبب استبعاده لمحمود علاء وفرجاني ساسي من قائمة المباراة، موضحا أن كل منهما لديه إنذارين وتخوف من حصولهما على الإنذار الثالث والغياب عن المباراة المقبلة أمام الأهلي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك غريمه الأهلي يوم 19 أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري.

يُذكر أن الزمالك يحتل حاليا المركز الرابع برصيد سبع نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري الذي يتصدره حاليا الأهلي بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بعد مرور ثلاث جولات من النسخة الجديدة للمسابقة.