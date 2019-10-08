طارق يحيى بين 3 مرشحين للانضمام لجهاز ميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أكد مصدر في مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ثلاثة مدربين مرشحين للدخول ضمن أعضاء الجهاز الفني للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الثلاثي طارق يحيى، محمد صلاح وعصام مرعي مرشحون للانضمام إلى الجهاز الفني.
وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد ألمح في تصريحات تليفزيونية إلى إمكانية إضافة عنصر مصري إلى جهاز ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني.
وشدد المصدر أن إدارة الزمالك تدرس الموقف حاليًا مع المدير الفني للفريق من أجل الاستقرار على المدرب الذي سينضم للجهاز.
الجدير بالذكر أن قرار إدارة الزمالك جاء بعد ساعات من تعادل الفريق مع نادي مصر في الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.
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