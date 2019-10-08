ميتشو يرفض منح لاعبي الزمالك "راحة طويلة" قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستأنف فريق الكرة بالزمالك غدا الثلاثاء تدريباته على ملعب النادي في الخامسة مساءً، استعدادا لمواجهة الأهلي في القمة المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفض الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، منح اللاعبين راحة طويلة بعد التعادل مع إف سي مصر أمس الأحد (1-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الثالثة للدوري على ملعب ستاد السلام.

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وحصل الفريق الأبيض على راحة اليوم فقط بناءً على طلب المدير الفني، على أن يتجمع اللاعبون في الثالثة والنصف عصر الغد في النادي قبل التدريب بساعة ونصف.

ويتواجد في المعسكر الحالي لمنتخب مصر أربعة لاعبين من الزمالك، وهم: عبدالله جمعة، محمود علاء، طارق حامد وعمر السعيد، استعدادًا لمواجهة بتسوانا وديًا يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

يُذكر أن الزمالك يحتل حاليا المركز الرابع برصيد سبع نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري الذي يتصدره حاليا الأهلي بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بعد مرور ثلاث جولات من النسخة الجديدة للمسابقة.