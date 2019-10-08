آرسين فينجر: اقترب من منصب مهم.. ورفضت عروض تدريبية في إنجلترا بسبب أرسنال

أكد الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق آرسنال الإنجليزي، إنه تلقى عرض لتولي منصب مهم في الفترة المقبلة، ولكنه لم يحسم قراره بعد.
وقال فينجر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس الإنجليزية، إنه تلقى عرض لتولي منصب رئيس تطوير كرة القدم في العالم، مع الإتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا".
وأوضح "إنهم يبحثون عن أشخاص يملكون الخبرة ومعرفة كبيرة بكرة القدم، ولم احسم قراري بعد ولكن القرار النهائي سيكون قريبًا جدا".
وترك فينجر صاحب الـ 70 عام مهمة تدريب آرسنال في مايو 2018، بعد 22 عام مع الجانرز، ولميتولى تدريب أي فريق منذ رحيله.
وأشار "تلقيت العديد من العروض التدريبية لأندية مختلفى في الدوري الإنجليزي، ولكني رفضت لإرتباطي الشديد بآرسنال، انا محترف ولا يمكنني التوقف عن العمل، ولذلك فضلت الإبتعاد عن البريميرليج لحبي الشديد للجانرز".
وواصل " لن أفصح عن اسماء الأندية التي فاوضتني لتدريبها، لأن هناك مدربين أخرين تولو المهمة، ومن غير العادل بالنسبة لهم أن اكشف عن ذلك الأن".
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