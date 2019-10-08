أكد نادي بيراميدز أن المدافع الدولي علي جبر يتلقى العلاج حاليًا في نادي العين الإماراتي، بعد الإصابة التيتعرض لها اللاعب مؤخرا ليعود سريعا إلى الملاعب.
وقام نادي العين بتسهيل إجراءات مدافع بيراميدز ومنتخب مصر الأول، حيث يعالج علي جبر بأحدث الأجهزة الطبية الموجودة في العالم، وبأفضل الأساليب المتوفرة في النادي الإماراتي ليعود سريعا.
كانت هذه تفاصيل خبر علي جبر يعالج من إصابته بالإمارات.. وبيراميدز يشكر نادي العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.