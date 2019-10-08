علي جبر يعالج من إصابته بالإمارات.. وبيراميدز يشكر نادي العين

أكد نادي بيراميدز أن المدافع الدولي علي جبر يتلقى العلاج حاليًا في نادي العين الإماراتي، بعد الإصابة التي

تعرض لها اللاعب مؤخرا ليعود سريعا إلى الملاعب.

وقام نادي العين بتسهيل إجراءات مدافع بيراميدز ومنتخب مصر الأول، حيث يعالج علي جبر بأحدث الأجهزة الطبية الموجودة في العالم، وبأفضل الأساليب المتوفرة في النادي الإماراتي ليعود سريعا.