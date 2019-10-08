حسام اسامة : كهربا اخطأ في حق الزمالك

قال نجم الزمالك السابق حسام أسامة أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق و لاعب أفيش البرتغالي الحالي من حق الزمالك قانونيا وأن الاعب قد هرب ولم يكمل تعاقده مع الفريق .

وأكد أسامة في تصريحات لبرنامج " المستطيل الأخضر " الذي

يقدمه الأعلامي أحمد عبد الجواد عبر قناة الحدث اليوم أن كهربا قد اخطأ في حق نادي الزمالك وأن الفريق وفر له كل عوامل النجاح بل وأنه افاده ماديا بخروجه للأعارة الي نادي الاتحاد السعودي ، وأن هناك الكثير من الفترات التي لم يكون كهربا متوجدا بالفريق وقد حصد الزمالك وقتها بطولات وأن اللاعبين الذي جلبهم نادي الزمالك أفضل من كهربا بمراحل . واما عن صالح جمعة فقد علق أسامة أن أي لاعب كرة قدم لكي يستمر في الملاعب يجب أن يكون ملتزماٌ وهو ما ينقص صالح جمعة .