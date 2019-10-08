سلة سموحة السيدات تهزم الترام في دوري المرتبط

استهل فريق نادي سموحة لكرة السلة السيدات بقيادة الكابتن عماد محمود مبارياته في إطار الدورة المجمعة الثانية للدوري العام الممتاز (أ) سيدات المرتبط بالمرحلة السنية تحت 18 سنة وحقق فوزه الأول وتغلب علي نظيره الترام 87/24 بعد لقاء من طرف واحد.

وكان الفريق قد حصد العلامة الكاملة في الدورة المجمعة الأولي بالفوز علي فرق الترام

103/22 ثم الأوليمبي 80/37 ثم مصر للتأمين 63/47.ووقع الفريق في المجموعة الثالثة والتي تضم معه فرق مصر للتأمين والأوليمبي والترام بالإضافة إلي سموحة وتقام مباريات الدورة بصالة نادي سبورتنج ونادي المعادي.تضم قائمة الفريق النجمات: ريم أسامة (ريكو) وريم موسي وشروق بدراوي وفاطمة ممدوح (فاطيما) وآية فتح الله وندي إيهاب (كونجا) ومريم حسام ورانيا عبد العاطي وهاجر الشافعي وسماء السيد وريم حسام وإنجي صلاح وتيا حسن وهنا خالد والمحترفة باتريسيا برايت .بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن عماد محمود مدير فني والكابتن أيمن ناجي مدرب عام والكابتن جهاد سمير إداري والكابتن محمود فرج مدرب اللياقة البدنية والدكتور هديل إبراهيم أخصائي إصابات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري للقطاع والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة.