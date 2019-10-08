غداً .. منتخب الشباب السعودي يواجه الاردن ودياً

يخوض المنتخب السعودي تحت 19عاماً غداً الثلاثاء اول مبارياته الودية ضمن معسكره الاعدادي في جدة والذي يمتد حتي السابع عشر من الشهر الجاري ضمن برنامج الاعدادي للتصفيات المؤهلة لكاس اسيا تحت 19عاما . ويستضيف الاخضر منتخب الاردن في تمام السادسة والنصف مساء علي ملعب النادي الاهلي بجدة . واجري الاخضر مساء اليوم الاتنين حصته التدريبه علي ملعب الرديف لملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية تحت اشرف المدير الفني بندر باصريح والجهاز الفني المساعد والتي طبق الاعبون خلالها عددا من التمرين اللياقةوالتكتكية . المدير الفني بندر باصريح والجهاز الفني المساعد والتي طبق الاعبون خلالها عددا من التمرين اللياقةوالتكتكية . يذكر ان المنتخب السعودي يقع في المجموعه السادسة بجوار كل من اوزبكتسان والهند وافاغنستان ضمن التصفيات الاسيويه التي ستقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع الشهر المقبل .

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