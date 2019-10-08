المنتخب الاولمبي يخوض اول تدريباته استعداداً لمواجهة جنوب افريقيا الودية

ادى المنتخب الاوليمبى اول تدريب له في معسكره الحالي تحت قيادة الكابتن شوقى غريب بملعب بتروسبورت وشارك فيه جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار باستثناء طاهر محمد طاهر الذى خضع لبرنامج تاهيلى بسب الاصابة التى لحقت به

فى مباراة فريقه المقاولون .

كما قام غريب بتخفيف الجرعة التدريبة للاعبين الذين شاركوا مع انديتهم فى مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى العام واستغرق المران ساعة ونصف الساعة

واشتمل على تدريبات الاحماء ثم تقسيم اللاعبين الى ثلاث مجموعات تولى كل واحد من افراد الجهاز الفنى تدريب مجموعة .

واختتم المران بتقسيمة بين فريقين ركز خلالها شوقى غريب على الجمل التكتيكية والخططية التى يخوض بها مباراتى جنوب افريقيا الوديتين المقرر اقامتهما يومى ١١و١٣ من اكتوبر الجارى باستاد القاهرة.