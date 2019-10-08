حسام البدري يوافق علي حضور لاعبي الاهلي لحفل تسليم درع الدوري

وافق الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على السماح للاعبي النادي الأهلي الدوليين المنضمين لمنتخب مصر حاليا بحضور حفل اتحاد الكرة لتسليم درع الدوري عن العام المنقضي. حاليا بحضور حفل اتحاد الكرة لتسليم درع الدوري عن العام المنقضي. ووافق المدير الفني أن يؤدي اللاعبون تدريبهم في السادسة من مساء الخميس المقبل بملعب استاد القاهرة ثم التوجه لمقر إقامة الحفل بأحد فنادق القاهرة والعودة مجددا لمعسكر المنتخب بعد انتهاء الحفل.

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