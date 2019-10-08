رياضة | حسين الشحات يتحدث عن أسعد اللحظات وأصعبها وتفضيله لرونالدو على ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين الشحات يتحدث عن أسعد اللحظات وأصعبها وتفضيله لرونالدو على ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحاته :"أكثر مطرب أفضل السماع له هو عمرو دياب أمام الأغنية المفضلة هي "تملي معاك".
وهل كان متفوقًا في الدراسة قال :" كنت لا أحب الذهاب للمدرسة، حتي أذهب لكي ألعب كرة، ثم أحصل على الإذن وأعود مجددًا".
وزاد :"لو لم أكن لاعب كرة قدم كنت سأذهب للعمل في بنزينة وفي شركة الألومنتال، وكل شخص الله يمنحه رزقه".
وأشار :"أكبر مكافأة حصلت عليها كانت في نادي مدينة نصر وهي ٢٠٠ جنيه، حصلت عليها وذهبت لوالدتي مباشرة".
وعن أفضل لحظات حياته قال :"التوقيع للنادي الأهلي، أما أكثر ما يحزنه فرصته التي أهدرها مع العين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية، وخسارة إفريقيا مع الأهلي".
وأتم حديثه :"أحب كريستيانو رونالدو عن ميسي، وأفضل لعب "فيفا" وأفضل هذه الفترة موقع التواصل انستجرام، وأحب اللون الأسود وفصل الشتاء".