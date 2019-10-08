رياضة | بالأرقام.. ميسي أفضل لاعب في القرن الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ميسي أفضل لاعب في القرن الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ميسي بهدفه مساء أمس أمام إشبيلية، بتأكيد جدارته بأنه أفضل لاعب في القرن الحادي والعشرين، بعدما حقق رقم قياسي جديد لم يسبق لأي لاعب الوصول إليه.

وأصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإحرازه أول أهدافه في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، أول لاعب يتمكن من التسجيل في 16 موسم متتالي خلال القرن الحالي.

وتخطى ميسي بهدفه أمام إشبيلية رقمه السابق الذي كان يتساوى به مع أدوريز مهاجم أتلتيك بيلباو، بالتسجيل في 15 موسم على التوالي.

ويذكر أن ميسي قاد فريقه لاكتساح إشبيلية برياعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب "الكامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، حيث سجل ميسي هدف فريقه الرابع من ركلة حرة مباشرة.