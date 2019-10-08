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رياضة | مانشستر يونايتد يقرر التخلص من نجمه المعار لإنتر ميلان

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كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الإثنين، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزى، ترغب بشدة في بيع لاعبها المعار لصفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي، الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز بصورة نهائية، والحصول على عائد كبير من وراء هذه الصفقة.

ومن الجدير بالذكر انه يأمل النادي الإنجليزي العريق، فى الحصول على ما لا يقل عن 25 مليون إسترلينى فى قيمة هذه الصفقة، وخاصة أن اللاعب ذو سمعة كروية قوية وذو سن ليس بالكبير.

وكان التشيلي سانشيز قد انضم إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالى، على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي الماضى، بعدما قضى فترة كارثية مع الشياطين الحمر استمرت 18 شهرًا، سجل خلالهم خمسة أهداف فى 45 مباراة لعبها مع الشياطين الحمر. 

وكان صاحب ال30 عامًا، قد ألمح إلى أنه يرغب فى البقاء مع إنتر ميلان بشكلٍ دائم، بعد بداية جيدة فى الكالتشيو بتسجيله هدفًا ضد سامبدوريا خلال المباراة الأولى له كأساسى مع الفريق.

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