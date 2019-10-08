رياضة | مانشستر يونايتد يقرر التخلص من نجمه المعار لإنتر ميلان

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ومن الجدير بالذكر انه يأمل النادي الإنجليزي العريق، فى الحصول على ما لا يقل عن 25 مليون إسترلينى فى قيمة هذه الصفقة، وخاصة أن اللاعب ذو سمعة كروية قوية وذو سن ليس بالكبير.
وكان التشيلي سانشيز قد انضم إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالى، على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي الماضى، بعدما قضى فترة كارثية مع الشياطين الحمر استمرت 18 شهرًا، سجل خلالهم خمسة أهداف فى 45 مباراة لعبها مع الشياطين الحمر.
وكان صاحب ال30 عامًا، قد ألمح إلى أنه يرغب فى البقاء مع إنتر ميلان بشكلٍ دائم، بعد بداية جيدة فى الكالتشيو بتسجيله هدفًا ضد سامبدوريا خلال المباراة الأولى له كأساسى مع الفريق.