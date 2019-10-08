رياضة | مانشستر يونايتد يقرر التخلص من نجمه المعار لإنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يقرر التخلص من نجمه المعار لإنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الإثنين، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزى، ترغب بشدة في بيع لاعبها المعار لصفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي، الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز بصورة نهائية، والحصول على عائد كبير من وراء هذه الصفقة.

ومن الجدير بالذكر انه يأمل النادي الإنجليزي العريق، فى الحصول على ما لا يقل عن 25 مليون إسترلينى فى قيمة هذه الصفقة، وخاصة أن اللاعب ذو سمعة كروية قوية وذو سن ليس بالكبير.