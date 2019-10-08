رياضة | فاركو يستضيف جمهورية شبين وديًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاركو يستضيف جمهورية شبين وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق فاركو، بقيادة أحمد عاشور، نظيره فريق جمهورية شبين، بقيادة محمد الرشيدي، في مباراة ودية، في الثالثة من عصر الثلاثاء، على ملعب فاركو بالإسكندرية.

ولعب فاركو 19 مباراة منذ بداية فترة الإعداد، حيث فاز على الداخلية 1-1، وتغلب على فريق ظفار الإماراتي 2-1، وفاز على الترسانة 1-0، والإعلاميين 2-1، والحرية 3-0، وسبورتنج 4-1، والجزيرة 3-0، وهجر السعودي 2-1، وشرطة مطروح 3-1.

وتعادل فاركو مع أسوان 1-1، ومع الرجاء ونجوم المستقبل، وسوهاج، بنفس النتيجة، كما تعادل مع الحمام 2-2، بينما تعادل بدون أهداف أمام حرس الحدود والمقاولون العرب، والداخلية، وخسر فاركو من طنطا 0-3، ومن سموحه 0-1.

على جانب آخر إستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين، بقيادة محمد الرشيدي، المدير الفني، على قيد 30 لاعب في قائمة الموسم الجديد، 2019-2020 الذي يتنطلق في 21 أكتوبر الحالي.

وحصل مسئولو الفريق المنوفي مؤخراً على توقيع 14 لاعب، بجانب قيد مثلهم في القائمة الأولى، إضافة إلى تجديد التعاقد مع لاعبان وهما أحمد الشرقاوي، وأيمن العادلي.

وكان جمهورية شبين قام بقيد 14 لاعب في القائمة الأولى، وهم: (أحمد المحرات، ووليد صبحي، وعمرو ثابت، وشريف مجدي، ومصطفى هاني، وأحمد صادق ميدو، ومصطفى زيكو، ومحمود حميد، وأيمن سعد، ومحمد أبو طالب، ومحمد الشعراوي، ومحمد عزت، وطلبه محمد، وأحمد سامي، بينما تمت إعارة أحمد سعيد لغزل شبين) .

ويشارك في تدريبات الفريق عدد كبير من الناشئين وهم : يوسف شعبان، وإسلام مقلد ، وأحمد عيد وحماده عبد الجليل، ومحمود مقلد ومصطفى شلبي، وخالد مسعد، واسلام فريد.

وخاض جمهورية شبين عدد من المباريات، الودية حيث خسر أمام غزل المحلة 0-1، وفاز على منيا القمح 3-0، وتعادل مع مركز شباب تلا 1-1، وفاز على ميت خاقان 0-2، ثم خسر من بلدية المحلة 0-3، وفاز على ميت خلف 2-0، وتعادل أمام المنصورة 0-0، وفاز على غزل شبين 5-2، وخسر من دمنهور 0-1، ومن الأوليمبي 1-2، وتغلب على منوف 1-0، وتعادل مؤخراً أمام سرس الليان 0-0.

ودخل الجمهورية شبين لمدة 8 أيام في أحد فنادق القاهرة، خلال فترة الإعداد، لعب خلاله مع اليرموك وخسر 0-1، ثم واجه الشرقية للدخان وفاز 2-0.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" صفقات جمهورية شبين :

1- أمير نعمان حارس سوهاج

2- محمد سعيد شيكا حارس فاركو (إعارة)

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3- عمرو شعلان مدافع المنيا

4- عمرو زينهم ظهير أيسر المنيا

5- إسلام محمد مهاجم أسوان (إعارة)

6- حمد محمد ظهير أيمن أسوان

7- محمد رمضان ظهير أيمن غزل المحلة

8- محمد منصور مدافع الألومنيوم

9- محمد خالد جناح أيمن أبو قير

10- فتحي جمال جناح أيمن نادي منوف

11- أحمد أمين لاعب وسط الشمس

12- فوفانا مهاجم إف سي مصر الأسبق

13- سيسية لاعب وسط فاركو الأسبق

14- إسلام جودة لاعب ميت خاقان

