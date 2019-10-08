رياضة | راشفورد يوجه رسالة خاصة لمشجعي مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راشفورد يوجه رسالة خاصة لمشجعي مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه النجم الدولي الإنجليزي، ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة إلى فريقه بعد تراجع نتائج الفريق بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة من الموسم الحالي 2019-2020.
ومن الجدير بالذكر انه فريق مانشستر يونايتد تلقى خسارة جديدة أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال راشفورد فى رسالة إلى جمهور مانشستر يونايتد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في عالم كرة القدم لا يمكنك الاختباء، الأسابيع الماضية لم تكن جيدة بكل بساطة".
وواصل راشفورد بقوله: "باعتباري أحد مشجعي مانشستر يونايتد، فهذا الوضع مؤلم، وأنتم تستحقون الأفضل، ونحن نعلم بأننا بحاجة للتحسن، وتركيزنا سيكون على ذلك".
يذكر انه يحتل مان يونايتد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 9 نقاط بعد انتصارين و3 تعادلات و3 هزائم.