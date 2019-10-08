رياضة | راشفورد يوجه رسالة خاصة لمشجعي مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راشفورد يوجه رسالة خاصة لمشجعي مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النجم الدولي الإنجليزي، ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة إلى فريقه بعد تراجع نتائج الفريق بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة من الموسم الحالي 2019-2020.

ومن الجدير بالذكر انه فريق مانشستر يونايتد تلقى خسارة جديدة أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements