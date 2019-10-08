رياضة | السعودية تستضيف سوبر كلاسيكو البرازيل والأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية تستضيف سوبر كلاسيكو البرازيل والأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قناة العربية السعودية، قيام المملكة العربية السعودية باستضافة مواجهة ودية بين البرازيل والأرجنتين، والمقرر اقامتها في شهر نوفمبر المقبل.

وأعلنت الهيئة العامة للترفية أن فعاليات موسم الرياض ستقيم مباراة "سوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين.

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كما ستشهد الفعاليات حفل اعتزال ياسر القحطاني نجم الهلال والقادسية والمنتخب السعودي السابق.

ومن المتوقع أن يحضر ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني في المباراة وذلك عقب انتهاء فترة إيقافه التي أقرها اتحاد أمريكا الجنوبية لمدة 3 أشهر، وتغريمه 50 ألف دولار، عقب اعتداءه على حكم مباراة الأرجنتين والبرازيل، في نصف نهائي كوبا أمريكا والتي انتهت بفوز السيلساو بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن المنتخب البرازيلي فاز على نظيره الأرجنتيني العام الماضي في السعودية، بهدف دون رد، ضمن مواجهات بطولة سوبر كلاسيكو والتي شارك بها المنتخب السعودي والعراقي.