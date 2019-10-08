رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد يقدم عرضاً خيالياً لضم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد يقدم عرضاً خيالياً لضم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول إمكانية تعاقد ريال مدريد مع محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي في الصيف المقبل.

وافاد موقع الدون بالون الإسباني، أن ريال مدريد بات مستعداً لتحسين عرضه المالي الذي قدمه لفريق ليفربول في الوقت السابق من أجل التعاقد مع محمد صلاح.

وكان ريال مدريد قد عرض في الوقت السابق مبلغ 150 مليون يورو من أجل الحصول على توقيع محمد صلاح من ليفربول لتعزيز الخط الهجومي للملكي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد على استعداد لعرض مبلغ 170 مليون يورو لإغراء إدارة ليفربول وضم النجم المصري.