رياضة | بركات يوجه رسالته الأولي للاعبي منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بركات يوجه رسالته الأولي للاعبي منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني إن المرحلة المقبلة هامة للغاية والكل على قلب رجل واحد من أجل إعادة المنتخب للطريق الصحيح والإعداد الجيد لبدء التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون والتي يبدأها الفريق الشهر المقبل.

وبدأ المنتخب الوطني أول معسكراته اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون استعدادا لمواجهة بتسوانا وديا يوم ١٤ أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

أوضح محمد بركات أن دوره الأساسي هو مساعدة المدير الفني وجميع أفراد المنظومة وتوفير جو من الهدوء للفريق ومساعدتهم على التركيز في التدريبات والتحضير بصورة جيدة، مشيرا إلى أن هناك تعاون وتكاتف بين جميع أفراد الجهاز الفني لتحقيق كل الطموحات بما يليق بمكانه واسم منتخب مصر.

Advertisements

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الحالي ، ضمت القائمة 19 لاعبا إلي جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا

وضمت القائمة: محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد، وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد

وخرج عمرو السولية لاعب وسط الأهلي من القائمة بعد الإصابة التى لحقت به في مباراة الأهلي وأسوان.