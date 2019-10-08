رياضة | البدري يوافق على خروج لاعبي الأهلي من معسكر المنتخب للاحتفال بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يوافق على خروج لاعبي الأهلي من معسكر المنتخب للاحتفال بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على السماح للاعبي النادي الأهلي الدوليين المنضمين لمنتخب مصر حاليا بحضور حفل اتحاد الكرة لتسليم درع الدوري عن العام المنقضي.

ووافق المدير الفني أن يؤدي اللاعبون تدريبهم في السادسة من مساء الخميس المقبل بملعب استاد القاهرة ثم التوجه لمقر إقامة الحفل بأحد فنادق القاهرة والعودة مجددا لمعسكر المنتخب بعد انتهاء الحفل.

وينطلق اليوم الأثنين الموافق 7 أكتوبر معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة المدير الفنى الجديد حسام البدري، في أحد فنادق القاهرة، والذى سيستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجاري وسيتخلله مواجهة وديه أمام منتخب بتسوانا إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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وعقد البدري ومحمد بركات مدير المنتخب جلسات مطولة مع اللاعبين لشرح خطة العمل خلال الفترة القادمة، ومعرفة سياسة العمل.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الحالي ، ضمت القائمة 19 لاعبا إلي جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا

وضمت القائمة: محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد، وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد

وخرج عمرو السولية لاعب وسط الأهلي من القائمة بعد الإصابة التى لحقت به في مباراة الأهلي وأسوان.