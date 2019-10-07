شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك بعد تعثر السيتي أمام ولفرهامبتون: لم نكن نتوقع حدوث ذلك والان مع التفاصيل

شهدت الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تمكن نادي ولفرهامبتون من إسقاط مانشستر سيتي، بثنائية نظيفة على ملعب الإتحاد، وإبعاده عن المنافسة.

السيتي يبتعد عن الريدز بفارق كبير

وبعد هزيمة السيتي، حلق ليفربول لوحده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

فان دايك يعلق على هزيمة المان بلو

Advertisements

حيث علق الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع نادي ليفربول، والمتوج حديثاً بلقب أفضل لاعب في أوروبا، على هزيمة مانشستر سيتي قائلا: "تعثر مانشستر سيتي كان مفاجأه لنا جميعاً، ولم نكن نتوقع حدوث ذلك".

وتابع الهولندي:"السيتي فريق كبير ومنافس قوي وجيد لنا، علي بطولة الدوري الإنجليزي".

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة

يعود الريدز بعد فترة التوقف الدولي، لخوض مباراة قوية، أمام نادي مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.

بينما مانشستر سيتي سوف يحل ضيفاً على نادي كريستال بالاس، المنتشي بالفوز على نادي ويست هام بهدفين مقابل هدف.