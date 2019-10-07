شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية لـ الجماهير السعودية.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل
كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة كبيرة للجماهير السعودي وهي اقتراب المملكة استضافة كلاسيكو السوبر بين البرازيل والأرجنتين وذلك في مواجهة دولية ودية بينهما تقام في فترة التوقف الدولي.
وأضافت التقارير لتوصل الأطراف السعودية لاتفاق مع مسؤولين في البرازيل والأرجنتين، من أجلى إقامة المباراة على ستاد الملك فهد الدولي في محفل تاريخي يوم 15 نوفمبر القادم، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي ينطلق في أكتوبر الحالي.
ومن المتوقع أن يتواجد الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا خلال المواجهة حيث قضى ميسي عقوبة إيقافه لمدة 3 أشهر، والتي وقعت عليه من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية بعد هجومه على حكم مواجهة الأرجنتين والبرازيل،
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