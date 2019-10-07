شكرا لقرائتكم خبر عن ليس بوجبا.. ريال مدريد يضم نجم البريميرليج في يناير والان مع التفاصيل

كشف تقرير صحفي بريطاني أن من المحتمل أن يقوم ريال مدريد بخطوة لكريستيان إريكسن في الانتقالات الشتوية القادمة.

عانى اريسكين لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير بداية صعبة لهذا الموسم ولم يمنح الحركة التي أرادها خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

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ووفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن ملعب سانتياغو بيرنابيو هو وجهته الأكثر احتمالًا بمجرد فتح نافذة الانتقالات الشتوية القادمة.

تقول التقارير إن توتنهام يرغب في بيع الدنماركي في يناير قبل مغادرته مجانًا عندما ينتهي عقده في يونيو.

انتهى فريق ريال مدريد إلى عدم انتقال إريكسن خلال الصيف بسبب تثبيت زين الدين زيدان على توقيع نجم وسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا.