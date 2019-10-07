شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عبدالله الشريدة نجم الزعيم والمنتخب الوطني والان مع التفاصيل

انتقل عبدالله الشريدة نجم نادي الهلال والمنتخب الوطني إلى رحمة الله تعالى وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية شديدة أودت بحياته وذلك عقب أداءه صلاة المغرب اليوم. وتقدم فهد بن نافل رئيس نادي الهلال بخالص العزاء والمواساة لاسرة الفقيد ونجم الكرة السعودية، حيث أرثاه عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "رحم الله الشريدة وأسكنه فسيح جناته". وقال رئيس الزعيم: "نودع قائد من قادة الهلال التاريخيين.. رحل وسيبقى في القلوب.. اسأل الله له الرحمة والغفران". الجدير بالذكر أن الشريدة بدأ حياته الكروية في القادسية، ثم انتقل بعدها إلى الزعيم واستمر معه لمدة 10 سنوات، قبل أن يختتم مسيرته الكروية في فريق الخليج، حيث لعب في صفوفه لسنة واحدة فقط.

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