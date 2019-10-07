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توخل عن نيمار: "انتهى الكلام!"

بعد صيف ساخن، لم ينتقل نيمار إلى برشلونة وإنما بقي في باريس سان جيرمان. الجميع في المعقل الباريسي يحاول العودة إلى الحياة الطبيعية ولو مؤقتا وعلى رأسهم النجم البرازيلي، لكن المدرب وعلى ما يبدو يطالب بوتيرة أسرع.

بالنسبة لمدرب باريس سان جيرمان، الألماني توماس توخل، فإن الأمور تجري على أحسن ما يرام سواء تعلق الأمر بدوري الأبطال أو بالدوري المحلي. الفريق الباريسي أحكم في ختام الجولة التاسعة، قبضته على صدارة الدوري الفرنسي بمجموع 21 نقطة. وذلك بعد رباعيته النظيفة على ضيفه أنجييه يوم السبت الماضي (الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول).

ومع ذلك توماس توخل "غير سعيد" تماما بما حققه مع فريقه. والسبب يعود إلى النجم البرازيلي نيمار الذي أحرز هدف جيرمان الرابع والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة. أما الهدف الأول فقد أحرزه بابلو سارابيا (13)، والثاني الأرجنتيني مارو إيكاردي (37)، بينما سجل الثالث إدريسا جاي (59).

توماس توخل يرى أنه كان على نيمار إحراز "أكثر" من هدف، في تصريح يلمح إلى أنه وفي بيت جيرمان لم يغلق ملف نيمار الشائك بعد. المدرب يبدو مقتنعا بأن اللاعب البرازيلي يمتلك من الإمكانيات أكثر مما يقدمه وأنه لا يزال "مبتعدا" عن أجواء الفريق. وفي تصريحاته إلى الصحافة الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي يقول توخل: "إنه لا يزال قادرا على تحقيق انجازات استثنائية، الأمر بيده هو فقط". ولكي يشدد مدرب دورتموند السابق على ما يقول، أضاف: "انتهى الكلام!".

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في الوقت ذاته أقرّ توخل في تصريحاته الأخيرة أن النجم البرازيلي بدأ "يعمل بالفعل" على تحسين أدائه، لكنه مباشرة بعد ذلك شدد مجددا أن "الأمر بيده، لكي يظهر أنه لاعب مفتاح بالنسبة للفريق، وأن يظهر معاناته وكدّه" لتحقيق ذلك.

الملفت، أن تعامل جمهور باريس سان جيرمان مع نيمار يوم السبت الماضي كان "أكثر لطفا"، ولم يستقبل اللاعب بمهرجان صافرات الاستهجان كما كان الأمر بعد أحداث فترة الانتقالات الصيفية التي شهدت مدّا وجزرا بين النادي الفرنسي وبرشلونة الكاتالوني حول صفقة انتقاله، والتي وكما هو معلوم فشلت في نهاية الأمر وتمّ إرجاؤها إلى موعد لاحق لا يعلم به أوعنه أحد.

ومنذ انطلاق الموسم الحالي لعب نيمار بقميص سان جيرمان خمس مباريات، أحرز فيها أربعة أهداف وفي الغالب كانت أهدافا مصيرية لناديه، عدا في المباراة الأخيرة، حيث عاد دور البطولة المطلقة لبابلو سارابييا. فقد افتتح لاعب إشبيلية السابق باب التسجيل، كما أنه صنع الهدف الثاني والثالث لصالح الفريق الفرنسي.