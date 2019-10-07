وفاة نجم الكرة السعودية والزعيم

الإثنين 7 أكتوبر 2019 انتقل عبدالله الشريدة نجم نادي الهلال والمنتخب الوطني إلى رحمة الله تعالى وذلك بعد تعرضه أزمة قلبية وذلك عقب أداء صلاة المغرب اليوم

وتعرض الشريدة إلى أزمة قلبية، بعد أداء صلاة المغرب اليوم. واستمر الشريدة، يمثل نادي الهلال، في الفترة من 1995 إلى 2005، قبل أن يختتم مسيرته الكروية في فريق الخليج، حيث لعب في صفوفه لسنة واحدة فقط.

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