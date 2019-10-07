اخبار الرياضه

اريكسين يقترب من ريال مدريد في يناير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

الإثنين 7 أكتوبر 2019

اريكسين

كشف تقرير صحفي بريطاني  أن من المحتمل أن يقوم بخطوة لكريستيان إريكسن في الانتقالات الشتوية القادمة.

عانى لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير بداية صعبة لهذا الموسم ولم يمنح الحركة التي أرادها خلال الصيف.

Advertisements

ووفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن ملعب سانتياغو بيرنابيو هو وجهته الأكثر احتمالًا بمجرد فتح نافذة الانتقالات الشتوية.

تقول التقارير إن توتنهام يرغب في بيع الدنماركي في يناير قبل مغادرته مجانًا عندما ينتهي عقده في يونيو.

انتهى ريال مدريد إلى عدم انتقال إريكسن خلال الصيف بسبب تثبيت زين الدين زيدان على توقيع بول بوغبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اريكسين يقترب من ريال مدريد في يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا