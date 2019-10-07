اريكسين يقترب من ريال مدريد في يناير

الإثنين 7 أكتوبر 2019
اريكسين
كشف تقرير صحفي بريطاني أن من المحتمل أن يقوم ريال مدريد بخطوة لكريستيان إريكسن في الانتقالات الشتوية القادمة.
عانى لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير بداية صعبة لهذا الموسم ولم يمنح الحركة التي أرادها خلال الصيف.
ووفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن ملعب سانتياغو بيرنابيو هو وجهته الأكثر احتمالًا بمجرد فتح نافذة الانتقالات الشتوية.
تقول التقارير إن توتنهام يرغب في بيع الدنماركي في يناير قبل مغادرته مجانًا عندما ينتهي عقده في يونيو.
انتهى ريال مدريد إلى عدم انتقال إريكسن خلال الصيف بسبب تثبيت زين الدين زيدان على توقيع بول بوغبا.
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