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الجابر يكشف اعتزال القحطاني في موسم الرياض

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جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

كشف لاعب الهلال السابق سامي الجابر من خلال مشاركته في إعلانات موسم الرياض، إقامة حفل اعتزال ضخم تنظمه هيئة الترفيه للاعب ياسر القحطاني في آخر مباراة للقناص في الملاعب، في الأول من ديسمبر القادم.

ويعد ياسر القحطاني من نجوم الكرة ، وصاحب مسيرة ذهبية في الملاعب السعودية وإمكانيات فنية عالية مكنته من الحصول على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2007.

وفاز القحطاني بالعديد من الألقاب مع منتخبنا الوطني وناديه الهلال قبل إعلانه اعتزل اللعب بشكل نهائي في أبريل 2018 بعد فوزه بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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